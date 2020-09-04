Ростовские власти рассказали о развитии ливневой канализации

В Ростове запланировали работы по развитию ливневой канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице разрабатывается план мероприятий развития системы ливневой канализации. Об этом в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что сейчас в городе остро стоит вопрос. И власти приняли решение устранить возникшие проблемы. Для этого вся территория города условно поделена на 35 укрупненных бассейнов водосбора.

- Сейчас понятно, что работу нужно проводить поэтапно. Следует начать с самых проблемных территорий, в частности - с территории бассейна № 1 в Советский районе, - заявил заместитель главы администрации Андрей Дикун.

Работы начнутся на одном из самых проблемных участков на улице Малиновского. В этом месте будет обеспечен отвод поверхностных вод. Но для этого необходимо построить коллектор длиной 5,4 километра.

Кроме того, нужно будет построить ливневый коллектор для отвода вод застройки по улице Извилистая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С этим не справится ни одна ливневка: власти назвали причины потопа в Ростове-на-Дону.

Объем выпавших осадков едва не достиг критической отметки.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!