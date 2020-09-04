В центре Ростове сгорела квартира в многоэтажке

В Ростове загорелась квартира в многоэтажке. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону вспыхнула квартира в жилом доме.

Инцидент произошел сегодня, 4 сентября, около половины первого дня на пересечении улиц Закруткина и 3-я Линия. Загорелась одна из квартир в двухэтажном жилом доме. Местные жители незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия. К моменту приезда огнеборцев пламя уже охватило площадь в 40 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось к 13:04, а полностью пламя было ликвидировано еще через три минуты. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 24 человека личного состава, 6 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

После ликвидации огня пожарные напомнили горожанам о соблюдении правил пожарной безопасности. А в случае возникновения пожара необходимо позвонить по номеру "101" с мобильного или "01" со стационарного.

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