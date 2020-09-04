В ростовском зоопарке на свет появились патагонские мары

В ростовском зоопарке родились патагонские мары. Фото: ростовский зоопарк

В зоопарке Ростова-на-Дону родились патагонские мары.

Второй раз за год родителями стали самка Моника и самец Эрнест. Малыши появились на свет еще в начале августа. В настоящее время они уже начали пробовать взрослую пищу, а именно овощи, фрукты, траву, сено и ветки. Но и от материнского молока детеныши пока не спешат полностью отказываться.

- Малыши очень активные, смешные, любопытные, - сообщили в пресс-службе ростовского-на-Дону зоопарка.

Сейчас все зверьки проживают в одном вольере - и детеныши от прошлого приплода, и родители, и новые малыши. Но, к сожалению, посмотреть на животных пока нельзя, так как их экспозиция находится в закрытом помещении, а по требованиям Роспотребнадзора, посещение их все еще запрещено.

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В Ростовском зоопарке родились патагонские мары.

Потомство появилось у самки Моники и самца Эрнеста.

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