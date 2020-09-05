В Ростове-на-Дону иномарка сбила пожилого пешехода

В Ростове иномарка сбила пенсионера-пешехода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице невнимательный пенсионер пострадал в ДТП.

Инцидент произошел вчера, 4 сентября, около половины десятого вечера на улице Шеболдаева в районе дома 4/4. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки Subaru Forester не успел затормозить перед переходившим дорогу пешеходом. Стоит отметить, что 60-летний пенсионер переходил дорогу в неположенном месте.

В результате этого автомобиль сбил пешехода. Пожилой мужчина получил различные травмы и был госпитализирован приехавшими к месту происшествия медиками скорой помощи. Сотрудники полиции попросили водителя пройти медицинское освидетельствование, но шофер от него отказался и в отношении него был составлен административный протокол по статье 12.26 КРФ об АП.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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