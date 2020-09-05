Ростовчанин попросил власти отменить платные парковки в центре города

В Ростове предложили отменить платные парковки в центре города. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

В Ростове местный житель попросил власти отметить платные парковки в центре города.

Свою инициативу он опубликовал на популярном портале "Активный ростовчанин". По мнению горожанина, платный паркинг необходимо упразднить в периметре улицы Текучева, проспекта Театрального, улицы Социалистической, проспекта Соколова, улицы Береговой и переулка Доломановского.

Автор инициативы считает, что платные парковки на этих улицах наносят психологический вред автовладельцам и финансово нагружают их. Ростовчанин уверяет, что платные парковки не выполняют заявленных функций, а именно: предотвращение пробок и снижение количества нарушений правил дорожного движения.

В настоящее время инициативу поддержали пока всего три горожанина. Напомним, что для того, чтобы власти рассмотрели предложение, оно должно набрать не менее 500 голосов.

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На данный момент обращение поддержали 17 человек.

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