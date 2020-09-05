На трассе под Ростовом произошло тройное ДТП. Фото: соцсети

В Ростовской области случилась авария с участием большегруза и двух легковушек.

Инцидент произошел вчера, 4 сентября, около половины третьего дня на первом километре трассы "Северный подъезд к Ростову-на-Дону". По предварительным данным, 37-летний водитель на автомобиле МАН хотел перестроиться в другой ряд. Но при этом он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Daewoo Gentra под управлением 30-летнего водителя. От сильного удара иномарка столкнулась с ТагАЗом, за рулем которого сидел 47-летний шофер. Последняя машина оказалась перевернута.

- В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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