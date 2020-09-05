В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще четыре человека

В Ростовской области от коронавируса скончались уже 373 человека Фото: "КП" Архив

В донском регионе с каждым днем растет количество жертв опасной инфекции.

Только за минувшие сутки от коронавируса скончались четыре человека. Это было установлено по результатам патолого-анатомического вскрытия. Таким образом, количество летальных исходов достигло 373 человек.

- Скончались 83-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 96-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, позднее обращение за медицинской помощью; 85-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 83-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, неврологическими нарушениями, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Кроме того, еще 56 человек находятся в тяжелом состоянии и все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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