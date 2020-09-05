Под Ростов-на-Дону Hummer насмерть сбил пешехода

Медики не смогли помочь пострадавшему. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 5 сентября, в городе Шахты насмерть сбили пешехода. Известно, что трагедия случилась около двух часов дня на улице Маяковского.

- 42-летний водитель за рулем автомобиля Hummer, допустил наезд на пешехода, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода.

Говорят, что травмы, которые получил горожанин, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность погибшего пешехода. Сообщается, что мужчине на вид от 35 до 40 лет.

В ведомстве добавили, что по факту дорожного происшествия сейчас проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.