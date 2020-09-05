Излечиться от коронавируса в регионе смогли почти 15 тысяч человек

В Ростовской области от коронавируса излечились почти 15 тысяч человек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области медикам с каждым днем удается вылечить от коронавируса все больше местных жителей.

Излечиться от опасной инфекции смогли уже 14 995 человек. Только за минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, победить болезнь смогли 98 дончан. Медики делают все возможное, чтобы выздороветь смогли как можно больше заболевших.

- Сняты с медицинского наблюдения почти 73,9 тысячи человек, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Но врачам не удалось спасти жизни 373 человек. За минувшие сутки скончались еще четыре человека.

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В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще четыре человека.

Общее количество летальных исходов достигло 373 человек.

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