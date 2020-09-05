Молодой водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

В Ростове иномарка сбила девушку. Фото: соцсети

В донской столице водитель иномарки сбил девушку.

Инцидент произошел сегодня, 5 сентября, утром на проспекте Шолохова в районе Пригородного автовокзала. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Skoda Rapid не затормозил перед пешеходным переходом, на котором не было светофора. В это время дорогу переходила 38-летняя девушка. В результате этого ростовчанка оказалась под колесами авто.

Девушку с различными травмами госпитализировали приехавшие к месту происшествия медики скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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