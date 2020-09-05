В Таганроге срок получил местный житель за убийство незнакомца

В Ростовской области осудили убийцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области вынесли приговор парню за убийство незнакомца.

Инцидент произошел в городе Таганроге в январе в одном из кафе на улице С. Лазо. Местный житель на фоне личных неприязненных отношений повздорил с незнакомцем и ударил обидчика несколько раз ножом в шею. После полученных повреждений потерпевший еще пытался убежать, он выбежал на улицу, но от сильной кровопотери упал на асфальт и скончался до приезда врачей скорой помощи.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Приговором Таганрогского городского суда, он будет в течение девяти лет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Отметим, что приговор в законную силу еще не вступил.

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Все эти годы бывший конокрад скрывался по северным регионам под чужим именем.

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