В выплатах на ребенка незаконно отказали ростовчанке

В Ростове женщине незаконно отказали в выплатах на ребенка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове местной жительнице незаконно отказались производить выплаты на ребенка после его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Надзорное ведомство провело проверку после поступившей жалобы. В ходе нее оказалось, что женщина обращалась со своим вопросом в отделение управления соцзащиты населения Первомайского района. Она хотела добиться того, чтобы ей стали начислять ежемесячные выплаты на ребенка.

- Женщине отказали из-за отсутствия постоянной регистрации в России. От руководителя учреждения потребовали устранить нарушения, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура обратилась с иском в суд. Он был удовлетворен и теперь заявительница все-таки получает государственные деньги на своего новорожденного малыша.

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