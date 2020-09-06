В выплатах на ребенка незаконно отказали ростовчанке

В Ростове женщине незаконно отказали в выплатах на ребенка
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Ростове местной жительнице незаконно отказались производить выплаты на ребенка после его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Надзорное ведомство провело проверку после поступившей жалобы. В ходе нее оказалось, что женщина обращалась со своим вопросом в отделение управления соцзащиты населения Первомайского района. Она хотела добиться того, чтобы ей стали начислять ежемесячные выплаты на ребенка.
- Женщине отказали из-за отсутствия постоянной регистрации в России. От руководителя учреждения потребовали устранить нарушения, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура обратилась с иском в суд. Он был удовлетворен и теперь заявительница все-таки получает государственные деньги на своего новорожденного малыша.
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