Как выглядит миллион алых роз: роскошным подарком похвасталась "Мисс Россия" Татьяна Котова

Татьяна Котова похвасталась шикарным букетом. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова показала подаренный ей роскошный букет.

О таком презенте, пожалуй, мечтает каждая девушка. Певица поделилась в своем аккаунте Инстаграм новым фото, на котором запечатлена она, а на столе перед ней стоит огромный букет алых роз. Красотка утверждает, что в нем их ровно миллион. По снимку сразу видно, что девушка очень рада подарку, потому что она томно прикрыла глаза, а на пальчик кокетливо намотала локон волос.

- У каждой девушки существуют свои слабости. Да что там говорить... У мужчин ведь тоже: красивые машины, красивые женщины. А для нас - это «миллион алых роз». Пусть нам всегда дарят чудесные и ароматные цветы просто так и без повода, - написала Татьяна.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к подарку певицы, особенно подписчицы.

"Боже, каждая мечтает о таком букете, повезло же вам", "Какая красота", "Какие красивые розы, такой большой букет, вы достойны действительно только лучшего", "Такая фотография красивая получилась. Про букет вообще молчу. Потрясающе выглядите!" - написали поклонники девушки.

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