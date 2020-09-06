Коэффициент распространения инфекции в Ростовской области снова возрос

В Ростове снова увеличился коэффициент распространения коронавируса Фото: "КП" Архив

В донском регионе сновал стал повышаться коэффициент распространяемости коронавируса.

Сейчас он достиг уже 1,07. Согласно ему, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 423,2. Напомним, что именно от показателя распространения инфекции зависит следующее снятие ограничений. Для некоторых из них просто необходимо, чтобы он был меньше единицы.

Отметим также, что и количество зараженных в сутки тоже начало увеличиваться. Только за вчерашний день опасную инфекцию подхватили 155 человек. Таким образом общее количество заболевших достигло 17 785 дончан.

Кроме того, в тяжелом состоянии на данный момент находятся 56 человек, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. А также от болезни скончались еще 373 дончанина.

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