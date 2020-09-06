"Самые красивые и стильные": нежный образ жены футболиста Тарасова на свадьбе сестры пришелся по вкусу поклонникам

Образ ростовчанки Костенко, наконец, порадовал подписчиков. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Ростовская модель Анастасия Костенко нарядилась в элегантное платье на свадьбу своей сестры. Все время обвиняющие ее в безвкусии подписчики в этот раз остались довольны.

Девушка выложила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм несколько снимков с бракосочетания своей сестры. Наибольший ажиотаж среди поклонников модели вызвал снимок, на котором запечатлена она в нежно розовом платье, а на руках у нее старшая дочка Милана в милом детском пальто такой же цветовой гаммы.

Подписчики не смогли остаться в стороне и на этот раз высказали восхищение образом Анастасии.

"Самые красивые и стильные", "Очень нежно", "Красивая очень", "Красивое платье", - написали поклонники модели.

Многие в комментариях отметили, что старшая дочь очень похожа на отца, и согласно поверьям, в таком случае будет очень счастливой.

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Подписчики посчитали, что новый образ девушки — старомодный и безвкусный.

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