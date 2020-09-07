43 тысячи молоди сазана в реку Дон выпустили ростовские энергетики

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

В начале сентября в бассейн Азовского моря реки Дон, ниже Цимлянского гидроузла, по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» было выпущено 43 398 молоди сазана средней штучной навеской десять граммов.

- Определение количества выпускаемой молоди сазана проведено сплошным методом учета в соответствии с Методикой учета водных биологических ресурсов, выпускаемых в водные объекты рыбохозяйственного значения с территории Рогожкинского РЗ ОСП ФГБУ «Главрыбвод», поселок Топольки, Азовского района, - рассказал главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Владимир Якименко. - Наша компания уделяет большое внимание вопросам экологичности и энергоэффективности производства тепловой и электрической энергии, активно использует современные энергосберегающие технологии, проводит постоянный контроль состояния окружающей среды. Мы понимаем, как важно заботится о восполнении рыбных богатств родного края.

Известно, что для компании выпуск молоди - не разовая акция, а систематическая работа. И это уже второй выпуск в текущем году. Ранее в июне, по заказу компании, было выпущено около пяти тысяч, занесенных в Красную книгу России, экземпляров молоди стерляди. Таким образом, энергетики компенсируют ущерб, который мог быть нанесен при заборе воды из рукава Мертвый Донец для технологических целей Ростовской ТЭЦ-2.

Так, в целях воспроизводства и приумножения водных биологических ресурсов еще 28 ноября прошлого года компания заключила договор с ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов». В нем шла речь о проведении мероприятий по выращиванию молоди сазана с последующим выпуском в водные объекты рыбохозяйственного значения. А в соответствии с законодательством РФ, выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводилось под контролем Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.