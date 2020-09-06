"Никогда не дотяну с лайками до мужа": супруга Диброва поделилась сногсшибательным образом

Ростовчанка Полина Диброва похвасталась новым образом. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Ростовчанка Полина Диброва предстала перед подписчиками в новом образе.

Женщина в своем аккаунте в соцсети Инстаграм опубликовала новое фото, на котором она была запечатлена в ярком желтом платье с длинным разрезом и глубоким декольте. Красотка была сфотографирована в одном из ресторанов в весьма элегантной позе. Сама модель призналась, что очень хочет по лайкам превзойти своего мужа.

- Так я никогда не дотяну с лайками до мужа. Давайте активнее, - написала Диброва.

Поклонники красотки действительно активизировались и оставили множество комментариев.

"Платье шикарное. Очень красивое", "Желтый цвет очень подходит", "Королева красоты", "Цвет, декольте , рукава и разрез. Правильно, нужно всего и побольше!" - прокомментировали подписчики.

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