"Вот это рыбина!": Белуга весом в полтонны удивила жителей донской столицы

Ретро-фото удачного улова опубликовал в сети ростовчанин. Фото: соцсети

В одном из ростовских пабликов соцсети местный житель опубликовал фото с удачным уловом.

Стоит отметить, что этот снимок был сделан в далеком 1956 году. На фотографии изображен советский рыбак, а рядом с ним на крюк подвешена огромная рыбина, которая весом по тем временам потянула на 500 килограмм.

- Улов из Азовского моря - белуга на 500 кг. 1956 год, - подписал снимок автор поста.

Пользователи не смогли удержаться и оставили множество комментариев под снимком. Кто-то поностальгировал по давно ушедшим временам, а кто-то посетовал, что сейчас в донском крае такую вряд ли выловишь.

"Двадцатый век это начало уничтожения всей планеты включая самих людей. Люди пожинают плоды своей деятельности - это неизбежно", "В Дону в те времена тож такие попадались, дед один говорил. Рассказывал как доставали в Александровке таких. Даже не представляю такую рыбину в Дону сейчас. Да что там такую, даже в 5 раз меньше не представляю в Дону. Интересно в море Азовском хотя бы они остались ещё, таких или около таких размеров?", "Теперь о таком улове мечтать и мечтать... Вода не та, да и браконьеры свою лепту также внесли..." - написали горожане.

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