Ростовчане смогут бесплатно провериться на ВИЧ

Бесплатный тест на ВИЧ можно будет сдать в Ростове. Фото: администрация Ростова

В рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция» ростовчане смогут проверить у них наличие опасного заболевания.

Сдать тест можно будет с 7 по 14 сентября в мобильных пунктах тестирования и поликлиниках. А также горожане смогут получить консультацию специалистов: врачей, равных-консультантов, специалистов по профилактике некоммерческих организаций.

7 сентября 2020 года с 12.00 до 18.00 мобильный пункт тестирования развернут перед входом в парк Горького. Тестирование там будет добровольным и анонимным. Результат будет готов в течение 20 минут.

- При выявлении положительного результата человек будет перенаправлен в поликлинику или областной центр по профилактике и борьбе со СПИД для всестороннего обследования и при необходимости назначения бесплатного лечения, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обследоваться на ВИЧ посоветовали всем, у кого в жизни были незащищенные половые контакты, опыт употребления наркотиков. Также обследоваться нужно парам, планирующим завести детей, беременным женщинам и их партнерам.

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С собой надо иметь паспорт и полис ОМС.

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