Игрок ФК "Ростов" помог сборной России обыграть Венгрию

Алексей Ионов на матче против Венгрии. Фото: ФК "Ростов"

Нападающие ФК "Ростов" Алексей Ионов выступил за сборную России в матче против Венгрии. Он провел на поле более 70 минут и помог команде победить соперника. Игра состоялась накануне в Будапеште и закончилась со счетом 2:3.

Алексей Ионов уже несколько лет успешно выступает за один из сильнейших клубов юга России - "Ростов". В этом году он был вызван в сборную страны на матч турнира лиги наций, который проводится среди европейских стран с 2018 года.

Футболист играл на позиции левого полузащитника. Он провел на поле 74 минуты и внес большой вклад в победу сборной.

После игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что пошло не по плану.

- На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы, к сожалению, дали и поплатились двумя пропущенными голами. Потом опять всё выровнялось. Соперник имел территориальное преимущество, но инициативу мы больше не отдали, - прокомментировал матч наставник россиян.