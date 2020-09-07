Зомби-доктор: где грань между черным юмором и преступлением

Сам пранкер объяснил свой поступок тем, что хотел обратить внимание на некачественную работу врачей в период пандемии коронавируса. Фото: Игорь УТКИН

Ростовчане продолжают обсуждать выходку донского пранкера: в маске зомби и халате врача мужчина подъезжал к остановкам общественного транспорта на машине «скорой помощи» и выходил на улицу, пугая народ.

Помимо эмоциональных обсуждений в сети, к такой «вылазке» есть и ряд серьезных вопросов: например, где пранкер раздобыл спецтранспорт? Очевидцы утверждают, что это был настоящий автомобиль «скорой помощи».

Еще один вопрос: не подпадает ли такая выходка под нарушение закона?

Сам пранкер объяснил свой поступок тем, что хотел обратить внимание на некачественную работу врачей в период пандемии коронавируса. По его словам, врачи не смогли спасти его мать именно из-за того, что поздно приехала «скорая».

Обсудим эту ситуацию с врачами, юристом, психологом и радиослушателями. Сегодня в 17:03 в эфире радио «Комсомольская правда» на 89,8 FM. Звоните: 8 (863) 333-25-22.