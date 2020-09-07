Ростовская модель Анастасия Костенко стала телеведущей

Жена Дмитрия Тарасова будет вести передачу хоккейного клуба «Ак Барса». Фото: instagram.com/kostenko.94/

Ростовчанка Анастасия Костенко стала ведущей на телевидении хоккейного клуба «Ак Барса». Первую передачу девушка провела 6 сентября.

Костенко дебютировала в передаче «Ак Барс Шоу». В кадре девушка будет выступать с соведущей Камилей Харисовой — «Мисс Казань-2017». Красавицы провели первый совместный эфир после матча «Ак Барс» — СКА.

После выпуска модель сразу же получила обратную связь от подписчиков. Некоторые похвалили новоиспеченную ведущую за уверенность в кадре и приятный голос. Большинство же отметили красоту росточанки.

Напомним, Анастасия получила образование журналиста. Жена футболиста Дмитрия Тарасова неоднократно говорила, что хотела бы работать по специальности. Долгое время девушка занималась семьей и детьми и вот, наконец, исполнила давнюю мечту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Самые красивые и стильные": нежный образ жены футболиста Тарасова на свадьбе сестры пришелся по вкусу поклонникам

Ростовская модель Анастасия Костенко нарядилась в элегантное платье на свадьбу своей сестры. (Подробности)