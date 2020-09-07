Совсем не изменились: супруга Баста опубликовала фото с мужем 2007 года

Елена и Василий Вакуленко в 2007 году. Фото: соц. сети

Супруга Басты, музыканта Василия Вакуленко из Ростова-на-Дону, опубликовала снимок 2007 года. На фото она вместе со своим мужем, который с тех бородатых времен изменился до неузнаваемости, чего нельзя сказать о его жене Елене. Подписчики заметили, что она все также красива, как и 13 лет назад.

На фото девушку нежно целуют ее будущий муж Василий. В те времена он был совсем другим: опасным парнем, гангстером с тяжелым прошлым. Писал соответствующие песни, активно продвигал образ "Ноггано", который читал про запрещенные вещества и последствия от их употребления.

Однако, в какой-то момент все изменилось. Ростовчанин встал на пусть исправления, а вместе метаморфозы коснулись и его творчество. Может быть эти перемены заметила будущая супруга Елена и помогла любимому оставаться трезвым. Кстати о своем ясном рассудке и об отказе от различных допингов Баста рассказывал много раз в различных интервью.

Много воды утекло с того времени. Старая фотография очень понравилась подписчикам Елены. За несколько часов она набрала тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

- Вы вообще не меняетесь, - отметила одна из девушек.

А сама Елена прямо под фото оставила короткий и загадочный текст: «Нельзя мне целоваться, слаба, -млею...».