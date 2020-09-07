Ростовчанин убил сына ударом ножом в шею

Приехавшим на место медикам оставалось констатировать смерть пострадавшего. Фото: ГОПАЛО Ольга

В городе Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своего сына.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области, дело было в субботу, 5 сентября, в одном из частных домов. А трагедия произошла в Железнодорожном районе донской столицы. Известно, что между родственниками вспыхнула ссора.

В итоге родитель нанес своему 32-летнему сыну всего один удар ножом в шею. Этого оказалось достаточно: от полученных повреждений молодой мужчина скончался на месте происшествия. Приехавшим медикам скорой оставалось констатировать лишь факт гибели.

Известно, что горе-родителя уже задержали. Решается вопрос о том, чтобы взять пожилого ростовчанина под стражу.

Обстоятельства этой трагедии теперь предстоит установить следователям.