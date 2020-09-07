Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

По предварительным данным, «ВАЗ» столкнулся с иномаркой «Хонда». Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Цимлянском районе Ростовской области произошло ДТП с участием ВАЗа и «Хонды». Автомобили столкнулись 7 сентября на трассе Цимлянск – Суровкино на подъезде к станице Хорошевской.

По предварительным данным, 56-летний водитель машины «ВАЗ-21070» выезжал с грунтовой дороги на главную. Он не пропустил двигавшуюся по главной трассе «Хонду Цивик». В результате автомобили столкнулись.

— В ДТП погиб водитель «ВАЗ-21070». Пострадали 68-летний водитель и 65-летняя пассажирка автомобиля «Хонда Цивик», — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.