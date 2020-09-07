Персонаж в халате врача и маске зомби на центральных улицах города - это перебор

Поступок пранкера обсудили в эфире радио "КП" вместе с нашими радиослушателями. Фото: Александр ГЛУЗ

Напомним, Иван Сычев в маске зомби и халате врача подъезжал к остановкам общественного транспорта на машине «скорой помощи» и выходил на улицу, пугая горожан.

Ростовские врачи считают поступок мужчины глупой и недопустимой выходкой.

- В период, когда медики погибают, спасая пациентов от нового неизученного вируса, скакать по улицам в образе зомби-врача — это совсем не шутка, - уверена заместитель главного врача ростовской поликлиники № 7 Марина Абрамянц.

Организаторы мероприятий в Ростове-на-Дону попробовали предположить, откуда в распоряжении мужчины оказалась машина «Скорой помощи».

Психолог Екатерина Трофимова считает, что эгоцентризм здесь победил здравый смысл, а юрист Инна Чемеркина рассказала нашей радиостанции, какое наказание может грозить «шутнику».

Радиослушатели, как всегда проявили смелость в суждениях и высказали свою точку зрения.

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