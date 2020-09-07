На Мясниковском МЭОК завершено строительство основания первой карты полигона

Фото: ГК «Чистый город»

Полностью завершены земляные работы на первой карте полигона Мясниковского экологического отходоперерабатывающего комплекса. В ближайшие дни строители приступят к укладке геомембраны в ее основании.

Противофильтрационный материал уже доставлен на строительную площадку. Свойства геомембраны позволят обеспечить надежную защиту грунтовых вод и почвы от риска загрязнения.

Фото: ГК «Чистый город»

Параллельно продолжаются строительные работы на территории хозяйственной зоны. Подготовлены фундаменты для дизельной электростанции и трансформаторной подстанции, завершается устройство основания под административно бытовое здание. Модульные корпуса этих сооружений доставят на строительную площадку уже на следующей неделе.

На въездной территории готовится к установке автоматическая система радиационного контроля для предотвращения попадания на территорию опасных отходов. Для очистки ливневых, хозяйственно-бытовых и производственных стоков предусмотрены локальные очистные сооружения.

В состав всего МЭОКа, помимо полигона ТКО, входят современное мусоросортировочное производство и площадка биокомпостирования. К их возведению приступят уже в следующем году.

- Современные технологии после полного запуска МЭОКа позволят отбирать из общего объёма до 15% вторичного сырья, до 35% - перерабатывать в компост и утилизировать до 10% строительных отходов, - комментируют в компании.

Сегодня, в связи отсутствием объектов размещения, отходы из Мясниковского МЭОК транспортируются на площадку временного накопления, которая расположена рядом со строящимся комплексом на резервной территории. В ее основании также размещен экран из геомембраны, изолирующий почву от проникновения загрязнения. На ПВН соблюдаются все технологические процессы, включая пересыпку отходов грунтом для минимизации образования запахов и предотвращения возгораний. Кроме того, рядом с ПВН строители приступили к монтажу ангара под дополнительную мобильную мусоросортировочную линию. Отходы на неё для сортировки будут поступать уже в ближайшие месяцы. Ее функционирование, наряду с мусоросортировочным комплексом в Ростове, позволит повысить отбор вторсырья.