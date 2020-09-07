В Ростовской области в июле увеличилась смертность

По сравнению с показателями прошлого года прирост составил 14%. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области в июле вырос уровень смертности. Соответствующие данные публикует Росстат.

По данным федерального органа статистики, в этом году в июле скончались 5 226 дончан. В том же месяце 2019 года умерли 4 561 житель. По сравнению с показателями прошлого года прирост смертности составил 14,6 %.

Отметим, что смертность выросла по всей России, в том числе в разных субъектах ЮФО. Так, в Волгоградской области прирост составил 32,4 %; в Астраханской области — 34,1 %; в республике Калмыкия — 24,1 %.