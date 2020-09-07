В Ростове-на-Дону за неделю обнаружили 26 нарушителей масочного режима

В Ростове за неделю обнаружили 26 нарушителей масочного режима Фото: "КП" Архив

В донской столице за минувшую неделю составили 26 протоколов на нарушителей масочного режима в транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии уточнили, что с 31 августа по 6 сентября инспекция проверила 455 автобусов. Теперь нарушителям грозит административный штраф по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения».

С начала июля 2020 года проверяющие побывали в 3,7 тысячах автобусов, троллейбусов и трамваев, обслуживающих городские маршруты. За указанный период был составлен 421 протокол за нарушение масочного режима.

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