В Ростове-на-Дону для будущего метро создадут пять пересадочных узлов

В Ростове появятся пять пересадочных узлов Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице запланировали создать дополнительные транспортно-пересадочные узлы. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

По предварительным данным, узлы появятся на Сельмаше у железнодорожного вокзала, на Левом берегу и у микрорайона «Красный Аксай». Они будут связаны с будущей веткой легкого метро. А также планируется создать их в районе старого аэропорта и на Стройгородке. Но стоит отметить, что для этого электричка должна будет работать значительно чаще.

Напомним, что в настоящее время разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Этим занимается компания из Петербурга.

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