"Отправился познавать мир": Маленький кенгуренок в ростовском зоопарке покинул сумку матери

В зоопарке кенгуренок похитил сумку матери
Фото: предоставлено зоопарком
В зоопарке Ростова-на-Дону маленький кенгуренок принял решение покинуть материнскую сумку и отправиться самостоятельно познавать мир вольера.
- Первый раз малыш показался из сумки в начале весны. Сотрудники зоопарка наблюдают за кенгурёнком, но определить пол пока не удалось, - сообщили в пресс-службе ростовского зоопарка.
По словам зоологов, обычно малыши начинают захватывать передними лапами взрослую пищу и пробовать ее, будучи еще в материнской сумке. Они могут лакомиться травой, сеном, фруктами, орехами, сухариками. Но стоит отметить, что даже после того, как детеныш начинает передвигаться самостоятельно, он продолжает докармливаться материнским молоком, засовывая голову в сумку.
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