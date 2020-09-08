Ставки по кредитованию Honda до 0,1% снижает ВТБ

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ВТБ снижает ставки, а также отменяет все страховые и сервисные надбавки по программе кредитования Honda Direct. Теперь ставка зависит только от размера первого взноса и срока автокредита.

- ВТБ является эксклюзивным партнером Honda в России и развивает специальную программу, по которой ставка субсидируется автопроизводителем, – сообщил начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. - Мы хотим сделать получение автокредита еще более легким, поэтому убираем зависимость от дополнительных услуг. Так, в самой популярной комбинации с первоначальным взносом выше 50% и кредитом на один год ставка составит 0,1% без каких-либо дополнительных условий.

Кроме того, заемщики с первоначальным взносом более 20% от стоимости автомобиля Honda смогут приобрести его в кредит на год по ставке 6,5% или 7,7% при сроке от года до пяти лет. У клиентов с суммой накоплений более 50% от стоимости авто, желающих взять кредит на срок от 2 до 5 лет, ставка составит 7%.

Надо отметить, что выбирая программу с остаточным платежом, заемщики существенно экономят на ежемесячных выплатах. В рамках нее они, как правило, вносят первоначальный взнос более 40% от стоимости авто и оформляют кредит на срок от года до трех лет, остаточный платеж вносится единовременно в конце срока. В этом случае ставка для них будет фиксированной – 7%. При меньшем взносе она увеличится до 9%.

К слову, в рамках предложения Honda Direct клиенты могут дополнительно оформить любые страховые или сервисные услуги. Программа также предполагает возможность покупки не только автомобилей, но и мотоциклов одной из моделей Honda.