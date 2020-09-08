В Ростовской области пропала 71-летняя женщина

Пенсионерку ищут с субботы, 5 сентября. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области в розыск объявлена 71-летняя женщина. Известно, что Галина Моренова - жительница города Аксая. Она пропала в субботу, 5 сентября. Примерно около пяти часов вечера пенсионерка вышла из своего дома, который расположен на улице Платова. Однако с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- Рост женщины 165 сантиметров, она среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поисками.

С собой у не были документы на ее имя. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи. В чем она была одета в тот день неизвестно.

Если вы что-то знаете о том, где она может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

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