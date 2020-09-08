Мы узнали, как будет ли День города Ростова 2020 году, в связи с пандемией covid-19. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Будет ли День города Ростова в 2020 году: как пандемия повлияет на празднование. Число заболевший опасным вирусом на Дону уже больше 18 тысяч человек, новые случаи заболевания зарегистрированы только за минувшие сутки почти в трех десятках городов и районов Дона. При этом Ростов-на-Дону — лидер по числу заболевших. По последним данным, в донской столице - 74 новых случая заражения covid-19.

В связи с этим, многих горожан интересует вопрос - будет ли отмечаться День города, который, по традиции, приходится на третьи выходные сентября.

Как рассказали «Комсомольской правде - Ростов-на-Дону» в городской администрации, праздника горожан никто лишать не будет. Однако от массовых мероприятий, пока решено отказаться. Самая полная афиша мероприятий в дни главного городского праздника уже есть на нашем сайте (перейти).