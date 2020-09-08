В Ростове-на-Дону две улицы закроют в центре города

Речь идет о переулке Братском и улице Варфоломеева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две улицы в самом центре донской столицы буду закрыты в течение нескольких недель. Речь идет о переулке Братском и улице Варфоломеева. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Так с 11 сентября по 28 декабря нельзя будет проехать на переулке Братском. Из-за ремонта здания движение закроют от дома №42 до №44.

Также по причине строительства высотного дома ограничат проезд по правой полосе улицы Варфоломеева напротив дома №118. Неудобства продлятся до 21 декабря.

С 15 сентября по 28 декабря нельзя будет проехать по улице Севастопольской 5/4. Там возводят крупный жилой комплекс.

Отдельный запрет на движение по некоторым улицам вводится на грузовики. Речь идет об улицах Пестеля на отрезке пути от Самойловской до Полевой, а также на улице Возрождения от Самойловской до Красногвардейской. Ограничения начнут действовать с 23 сентября.