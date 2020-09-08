В Ростове при страшном ДТП пострадали четыре человека

Последствия аварии. Фото: ГИБДД

В донской столице произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Все произошло накануне в северной части города. По данным регионального ГИБДД, авария случилась на улице 50-летия Ростсельмаша.

Известно, что 22-летний водитель за рулем "Фиат Пунто" ехал в сторону Вятской. В какой-то момент, проезжая перекресток, он потерял управление над машиной. В результате он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в другой автомобиль.

Столкновение произошло с "Ниссан Терано", за рулем которого был 63-летний водитель. Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металла. В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира "Ниссан". Это 18-летняя девушка и 54-летняя женщина.

На месте приехали врачи скорой помощи. Медики забрали пострадавших в больницу. У них диагностировали травмы различной степени тяжести.