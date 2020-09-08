Я буду мстить и «мстя» моя будет страшна: ухажер выложил в соцсети пикантное видео возлюбленной

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Ухажер выложил в соцсети пикантное видео возлюбленной. Причиной такого поступка стала ссора. Найти оператора-любителя труда не составило.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, молодой человек тайно установил у себя в комнате веб-камеру, на которой записал любовницу в обнаженном виде. При этом девушка не знала, что стала главной героиней видеоролика.

Что такое аффект? Что заставляет человека прибегать к подобному плану действий. И какое наказание с юридической точки зрения грозит любителю пикантного кино? Пообщаемся в эфире с юристами и психологом, озвучим статистику браков и разводов в Ростовской области, ну, и конечно, спросим ростовчан о том, как они оценивают такой поступок.

Звоните сегодня в 17:03 по телефону: 8 (863) 333-25-22. Слушайте эфир на радио «Комсомольская правда» на волне 89,8 FM.