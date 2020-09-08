В Ростове в автобусе загорелся кондиционер

Пламя распространилось на площади 5 квадратных метров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону в автобусе загорелся кондиционер. Происшествие случилось 8 сентября около 12 часов на проспекте Ворошиловском.

Очевидцы рассказали, что аппарат воспламенился, когда транспорт подъехал к остановке возле Центральной городской больницы. По данным МЧС, на место приехали восемь спасателей и две единицы техники.

— Возгорание локализовано на площади 5 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.