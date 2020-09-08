Так достанься ты всем сразу: ухажер после ссоры выложил в сеть интимное видео подруги

Обсудили ситуацию с экспертами и радиослушателями в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на 89,8 FM. Фото: "КП" Архив

Житель Ростовской области тайно установил у себя в комнате веб-камеру, на которой записал любовницу в обнаженном виде. После ссоры в таком виде девушка и предстала перед многотысячной аудиторией Всемирной паутины. Обсудили ситуацию с экспертами и радиослушателями в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на 89,8 FM.

Психолог - сексолог Елена Гирявая уверена, что такой тип мужчин очень скрытен, обидчив и если и планирует месть, то тщательно к ней готовится. В эфире радио «КП» Елена рассказала об особенностях психотипа такого человека и предостерегла девушек от полного «погружения» в отношения с подобными мужчинами.

Юрист Юлия Биелич рассказала, что на языке уголовного кодекса такая «громкая» слава: «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия». Теперь горе-ревнивец может отправиться прямиком за решетку максимум на два года. Но может отделаться исправительными работами - например, мести улицы в парке, или штрафом - до 200 тысяч рублей.

Радиослушатели активно звонили в студию и все, как один стали на сторону девушки. Их вердикт: «после такого поступка этого человека нельзя назвать мужчиной».

АЛЛО!

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