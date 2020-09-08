Ростовчанин поборется за главный приз на стендап шоу в Москве

Ростовчанин уже выступил. Запись покажут 11 сентября. Фото: ТНТ

Гассан Джабер, студент из Ростова-на-Дону, участвует в юмористическом шоу "Открытый микрофон", где поборется за главный приз в три миллиона рублей. Парень в штуку признался, что в случае победы всем друзьям оплатит шаурму, которой так славится донской столица. Понравится строгим судьям выступление молодого артиста или нет, узнаем уже 11 сентября.

Гассан Джабер начал заниматься стендапом еще в школе. Все отмечали его остроумие и умение смешно комментировать все вокруг. Постепенно эти качества привели его в стендап, новый жанр, который сейчас набирает обороты.

После 11 класса он поступил в ЮФУ на факультет мехмат, но продолжил заниматься любимым делом. Он готов находить свободно время и при каждой возможности пробовать свои силы в телепроектах. Хобби привело его на федеральный канал, где его успешное выступление отметили не только судьи, но и многочисленные зрители.

- Я стараюсь писать как можно больше, и понимаю, что чем дальше, тем лучше получается. Понимаю я это благодаря шикарному зрителю, который ходит к нам в ростовский стендап бар, - говорит Гассан Джабер.

Получить главный приз хотят все участники. В этом сезоне комики сражаются за 3 миллиона рублей. У Гассана есть план, как потратить эти деньги.

- А вдруг вот так возьму и в 19 лет выиграю, то куплю шаурму всем друзьям, а остальные деньги - ну это секрет. В своём выступлении немного расскажу о своей девушке, она тот ещё прикол, конечно, - поделился ростовчанин.