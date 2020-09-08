Ростовская художница увековечила Сергея Лазарева

Ростовская художница Натали Устименко написала портрет известного исполнителя Сергея Лазарева. Фото: аккаунт Натали Устименко в Инстаграм

Известная ростовская художница написала портрет еще одной звезды.

В этот раз объектом ее творчества стал популярный певец Сергей Лазарев. Девушка изобразила артиста в своей индивидуальной смешанной технике с добавлением золотой потали

Рисунок получился таким, будто это настоящий певец смотрит на тебя с листа. И без того брутальный Сергей Лазарев вышел просто невероятным. Художница не смогла удержаться и опубликовала получившийся рисунок в своем аккаунте в соцсети Инстаграм и уточнила, что этот портрет она написала всего пару дней назад.

Подписчики девушки оказались потрясены получившимся рисунком.

"Портрет шикарный. Талант неоспоримый", "Картины Натали очень выделяются среди всех, своей насыщенностью, страстью, оригинальностью и качеством, мне и друзьям очень понравилось, тем более что эту серию ее работ я видел в живую впервые!", - написали поклонники творчества Натали.

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Художница Натали Устименко подарила картину исполнителю.

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