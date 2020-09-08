Ростовская пловчиха Юлия Ефимова поделилась морскими фото в купальнике

Ростовская пловчиха показала свой отдых на море. Фото: аккаунт Юлии Ефимовой в Инстаграм

Спортсменка из Ростова Юлия Ефимова порадовала подписчиков очередным фото в купальнике.

Девушка похвасталась тем, что успела после карантина и до наступления холодов побывать на море. Снимок она выложила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. На фото запечатлена сама спортсменка в ярко-желтом купальнике на фоне набегающей волны и заходящего солнца.

- Любовь навсегда, - лаконично подписала фото Юлия Ефимова.

Подписчики не смогли удержать от комментариев и обсудили элегантный образ Юлии.

"Вы супер!", "Красавица", "Огонь! Очень красиво", "Какая же у Вас всё-таки шикарная фигура!", "Красавица на красивом фоне", "Самая крутая", - высказались подписчики спортсменки.

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