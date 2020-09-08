"Как ты это делаешь?": фееричный танец в бассейне показала ростовчанка

Эффектный элемент продемонстрировала Влада Чигирева. Фото: аккаунт Влады Чигиревой в Инстаграм

Олимпийская чемпионка Влада Чигирева показала новый фееричный элемент в бассейне.

Девушка предложила своим подписчикам выбрать название для этого движения. На опубликованном в ее аккаунте в соцсети Инстаграм видео видно, что вся верхняя часть тела чемпионки находится под водой, а над поверхностью только вытянутые в струнку стройные ножки. Но и они и туловище вращаются с огромной скоростью, как юла.

- А как бы вы назвали этот элемент? У нас в синхронном плавании есть уже название, но может ваше будет оригинальнее и мы его переименуем, - написала под фото Влада Чигирева.

Подписчики синхронистки тут же прокомментировали опубликованное видео.

"Здорово, ножки, как будто без костей, настолько мягкие и пластичные даже в комбинированном вращении видно", "Ах, какие ножки!!!", "Это самый любимый мой элемент в синхронном плавании", "Как ты это делаешь???" - написали поклонники спортсменки.

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