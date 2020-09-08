Свой 51-й день рождения отпраздновал режиссер Кирилл Серебренников

Кирилла Серебренникова поздравили с днем рождения. Фото: аккаунт Кирилла Серебренникова в Инстаграм

Уроженец Ростова-на-Дону режиссер театра Кирилл Серебренников отметил свой 51-й день рождения.

Вчера на него обрушился шквал поздравлений и пожеланий. В своем аккаунте в соцсети Инстаграм он написал, что просто "тает от счастья". Серебренников также сообщил, что именно он хотел бы получить в качестве подарка. Режиссер попросил помочь одному из благотворительных фондов.

- Если вы задумались: что ему дарить, у него все есть... Да, у меня есть ВСЕ, и прежде всего - вы, мои друзья. И спасибо вам за это большое! - обратился к подписчикам Серебренников.

Поклонники творчества режиссера просто засыпали его поздравлениями в комментариях.

"Пусть ничто никогда не остановит ваш свободный дух!", "Побольше простого человеческого счастья", "Здоровья вам и вашему папе. Любим ваш театр", - написали почитатели Кирилла.

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"Это время надо воспринимать, как подарок судьбы".

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