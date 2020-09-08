Импотенция и тайная комната страсти: блогер Лена Миро высмеяла откровения Дмитрия Диброва

Блогер Лена Миро высмеяла откровения Дмитрия Диброва. Фото: блог Лены Миро

Известный блогер Лена Миро саркастически высказалась об откровениях телеведущего Дмитрия Диброва.

Ее поразили три вещи, сказанные журналистом. В первую очередь, это то, что Дибров не импотент, но здесь она даже не стала комментировать это признание. Больше всего ее поразили следующие два: о том, что у звездного семейства есть тайная комната страсти и о том, что супруги спят только раздетыми.

- Лично мне он больше напоминает мягкую бабушку, чем мужика с твёрдым достоинством. Нет, вы только вообразите сильную, сисястую, здоровую девку в тайной комнате страсти с пенсионером после инсульта. Вообразили? - сокрушалась в своем посте Миро.

Лена решила, что такой красотке, как Полина больше подошел бы молоденький футболист или накачанный серфер. Она предположила, что красавица Полина живет с Дмитрием из-за материальных благ.

- Как считаете, стоит ли жизнь в достатке походов в тайную комнату страсти со старичком? - подытожила блогер.

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