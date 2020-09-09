В Ростове вспыхнул автобус с пассажирами

В Ростове потушили загоревшийся автобус Фото: "КП" Архив

В донской столице загорелся автобус с пассажирами.

Инцидент произошел вчера, 8 сентября, около полудня на проспекте Ворошиловском, в районе остановки "Центральная городская больница". Вспыхнул автобус, курсирующий по городскому маршруту № 33.

Водитель незамедлительно вызвал к месту происшествия пожарных. Оперативно приехавшие огнеборцы смогли вовремя эвакуировать пассажиров из огня, который охватил уже пять квадратных метров.

- В тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В городской администрации отметили, что причиной возгорания в общественном транспорте стало замыкание электропроводки кондиционера.

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Пострадавших нет.

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