Соглашение о стратегическом партнерстве подписали ЮФУ и Ростелеком

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Накануне, 7 сентября, соглашение о стратегическом партнерстве подписали ректор ЮФУ Инна Шевченко и директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.По его результатам стороны подготовят дорожную карту взаимодействия вуза с цифровым провайдером. Известно, что речь идет о сотрудничестве в области развития IT-систем, обработки данных и внедрения цифровых технологий с целью формирования кадрового потенциала для цифровой экономики.

- Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики страны и региона- одна из важных задач ЮФУ, – отметила ректор университета Инна Шевченко. - Интеграция «цифровых» компетенций в любую из специальностей помогает подготовить специалистов, готовых работать с современными технологиями, обладающих знаниями, логикой поиска инструментов для их применения. По мере развития технологий актуальность нашего сотрудничества с «Ростелекомом», компанией, которая во многом задает цифровые тренды в масштабах страны, только растет.

Сообщается, что крупнейший научно-образовательный центр Юга России и национальный цифровой провайдер планируют воплощать концепцию life-long learning для сотрудников «Ростелекома». Специалисты компании смогут получать целевые направления и проходить обучение по магистерским программам ЮФУ. В свою очередь, студенты вуза будут приглашаться на практику в представительства «Ростелекома». Стороны также обсудили перспективы разработки совместных образовательных программ, мероприятий и подготовки аналитики для Ростовской области как цифрового региона.

- По сути наше взаимодействие началось задолго до официального подписания соглашения, – сообщил директор Ростовского филиала ПА «Ростелеком» Сергей Мордасов. - В прошлом году ЮФУ одним из первых поддержал идею проведения лекций из нашего цикла тем по цифровой экономике. С 15 сентября мы запускаем онлайн-курс «Цифровое образование» в новом формате, и ЮФУ – вновь среди ключевых партнеров. На данный момент в штате Ростовского филиала «Ростелекома» успешно работают более 160 выпускников вуза. Уверен, что благодаря совместным инициативам, мы увеличим масштаб сотрудничества и существенно расширим кадровый потенциал региона.