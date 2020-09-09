В Ростовской области бизнесмену отрубили кисть и пальцы ног

Полицейские разыскивают причастных к расправе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дубовском районе Ростовской области неизвестные отрубили местному бизнесмену кисть и пальцы ног. Происшествие случилось в начале сентября.

По предварительным данным, 40-летний пострадавший сам обратился в скорую помощь. К моменту приезда медиков он потерял сознание. Мужчину госпитализировали.

В Главном Управлении МВД России по Ростовской области подтвердили информацию. Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводятся мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц, — прокомментировали в ведомстве.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!