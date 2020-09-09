В Ростовской области бизнесмену отрубили кисть и пальцы ног

Полицейские разыскивают причастных к расправе.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Дубовском районе Ростовской области неизвестные отрубили местному бизнесмену кисть и пальцы ног. Происшествие случилось в начале сентября.
По предварительным данным, 40-летний пострадавший сам обратился в скорую помощь. К моменту приезда медиков он потерял сознание. Мужчину госпитализировали.
В Главном Управлении МВД России по Ростовской области подтвердили информацию. Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводятся мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц, — прокомментировали в ведомстве.
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