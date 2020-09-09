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Все врачи на больничном: Новочеркасский психоневрологический диспансер приостановил прием пациентов

Консультации в учреждении возобновятся через две недели
Михаил СТРИЖЕВ
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Консультации в учреждении возобновятся через две недели.

Консультации в учреждении возобновятся через две недели.

Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Новочеркасский психоневрологический диспансер приостановил прием пациентов. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.

Власти пояснили, что все врачи-психиатры учреждения находятся на больничном. Чем именно заболели медики, не уточняется.

Однако сообщается, что прием пациентов возобновится только через две недели. Всем, кому нужна справка в этот период, предложили обратиться в частные учреждения.

— Если нужна срочная консультация для ребенка, можно обратиться в Аксайский или Ростовский филиалы диспансера, — добавила начальник горздрава Новочеркасска Ольга Андрейченко.

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