Все врачи на больничном: Новочеркасский психоневрологический диспансер приостановил прием пациентов

Консультации в учреждении возобновятся через две недели.
Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Новочеркасский психоневрологический диспансер приостановил прием пациентов. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.
Власти пояснили, что все врачи-психиатры учреждения находятся на больничном. Чем именно заболели медики, не уточняется.
Однако сообщается, что прием пациентов возобновится только через две недели. Всем, кому нужна справка в этот период, предложили обратиться в частные учреждения.
— Если нужна срочная консультация для ребенка, можно обратиться в Аксайский или Ростовский филиалы диспансера, — добавила начальник горздрава Новочеркасска Ольга Андрейченко.
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