Перешла по ссылке и лишилась крупной суммы: как ростовчанку развели в интернете

В полиции возбудили уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону произошло очередное кибер-преступление. На этот раз жертвой стала женщина, которая хотела продать кофе-машину. Она разместила объявление на одной из досок объявлений в Интернете, чем и привлекла к себе внимание мошенников.

По информации Главного Управления МВД России по региону, хозяйке аппарата позвонил человек и представился покупателем. Он якобы хотел приобрести товар.Обсудив условия сделки, неизвестный мужчина предложил перевести деньги в режиме онлайн через услуги "Безопасная сделка". Он уверил женщину, что оплатит товар, но сначала ей надо указать свои реквизиты.

В итоге лже-покупатель скинул ссылку на сайт, ростовчанка ввела все данные карты, а после с ее счета списали 14 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что произошло, то деньги уже ушли в неизвестном направлении. В растерянности она обратилась в полицию и написала заявление.

- По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета", - отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции пытаются найти злоумышленника. Однако, как показывает практика, подобные дела расследуются тяжело. Часто мошенники остаются в тени закона, шифруются, действуют анонимно. Найти их бывает трудно или почти невозможно.

Именно поэтому правоохранители призывают граждан быть внимательными и осторожными при совершении сделок в интернете.

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